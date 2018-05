Italia fa progressi ma resta quart'ultima Ue su digitalizzazione

Roma, 18 mag. - Italia inchiodata al quart'ultimo posto nell'Unione europea sull'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società, elaborato dalla Commissione Ue. Nonostante alcuni progressi la posizione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, a un livello non certo esaltante: sopravanzata da Paesi come Polonia, Ungheria e Croazia, mente peggio fanno solo Bulgaria, Grecia e Romania (ultima).

Pesa il persistere di una serie di problemi chiave. 'La sfida principale - afferma l'esecutivo Ue nella scheda sulla penisola inserita nel rapporto - è rappresentata dalla carenza di competenze digitali: benché il governo italiano abbia adottato alcuni provvedimenti al riguardo, si tratta di misure che appaiono ancora insufficienti. Le conseguenze risultano penalizzanti per la performance degli indicatori Desi sotto tutti e cinque gli aspetti considerati: diffusione della banda larga mobile, numero di utenti Internet, utilizzo di servizi online, attività di vendita online da parte delle Pmi e numero di utenti eGovernment'.

Le prestazioni dell'Italia si collocano all'interno del gruppo di paesi dai risultati inferiori alla media. A livello nazionale, l'Italia ha adottato la Strategia per la crescita digitale 2014-20203 e la Strategia per la Banda Ultralarga4 nel marzo 2015.

Con un punteggio complessivo in termini di connettività pari a 52,8, l'Italia si piazza al 26esimo posto fra gli Stati membri dell'Ue, retrocedendo di un posto rispetto al 2017. Benché la percentuale di copertura fissa sia rimasta invariata attestandosi a quota 99%, un valore leggermente superiore alla media Ue (97%), l'Italia ha visto un ulteriore significativo incremento della copertura della banda larga veloce (NGA), che è passata dal 72 all'87%, superando dunque la media UE (80%).

Per quanto riguarda invece la banda larga ultraveloce (100 Mbps e oltre) l'Italia appare ancora in ritardo (con una percentuale pari ad appena il 22% in confronto a una media Ue del 58%) piazzandosi al 27º posto, in prossimità del fondo classifica. Per quanto riguarda le percentuali di utilizzo, con 86 abbonamenti ogni 100 persone la banda larga mobile si piazza leggermente al di sotto della media Ue (90), mentre la banda larga fissa ha registrato un lieve incremento: tuttavia sotto questo aspetto l'Italia è ancora in ritardo e si piazza al 28esimo posto fra i paesi Ue.

Inoltre, mentre le reti Nga rappresentano una relativa novità in gran parte del paese e la percentuale degli abbonamenti alla banda larga veloce ha evidenziato lo scorso anno un netto incremento, passando dal 7% del 2016 al 12% del 2017, quella di utilizzo di Internet veloce rimane ridotta in termini assoluti e relativi e l'Italia si riconferma al 26esimo posto nell'Ue.(Segue)