Premio Industria Felix, Boccia: grandi potenzialità Made in Italy

Roma, 18 mag. - Alla prima edizione del Premio Industria Felix, il Lazio e la Campania che competono è intervenuto con un messaggio scritto il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui le imprese premiate rappresentano "esempi che ancora una volta sono espressione di un Made in Italy che ha grandi potenzialità e tanta energia, che non si arrende e che rilancia".

Per Boccia "sono storie imprenditoriali che meritano di essere raccontate, per trasmettere un messaggio positivo e stimolare una sana competizione verso l`alto, ma anche per promuovere un maggiore riconoscimento di quel ruolo sociale delle imprese che è sempre più necessario, e che ha bisogno di un contesto favorevole in cui svilupparsi, per mettere queste stesse imprese in condizione di creare sempre più benessere, integrazione, crescita, sviluppo e occupazione. Alle Istituzioni e all'opinione pubblica - ha concluso il presidente di Confindustria - va dunque la nostra richiesta di ascoltare, con sempre maggiore attenzione, la voce di queste imprese".

Sono 79 le imprese premiate questa mattina nell`Aula Chiesa dell`Università Luiss Guido Carli di Roma: 37 del Lazio e 42 della Campania. L`evento è stato promosso dall`Associazione culturale Industria Felix in collaborazione con Cerved Group, operatore italiano nell`analisi e nella gestione del rischio di credito e una delle principali agenzie di rating in Europa, con i patrocini della Luiss, dell`Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e di Confindustria Campania.

Il premio è riservato essenzialmente a pmi e Grandi imprese, sulla base di un`inchiesta condotta su poco più di 15mila bilanci dell`anno 2016 dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione col Centro Studi di Cerved: sono stati analizzati i bilanci di 9.580 società di capitali con sede legale nel Lazio e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 68,4 miliardi e 6.752 bilanci di società con sede legale in Campania e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 2,1 miliardi di euro.

