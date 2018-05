Migranti, Ue: chiediamo più rimpatri e più capacità detentiva

Bruxelles, 18 mag. - "La posizione della Commissione europea suoi rimpatri dei migranti" che non hanno diritto di restare sul territorio Ue è nota: "Abbiamo chiamato gli Stati membri ad accelerare i rimpatri e aumentare le capacità detentive" dei centri di identificazione degli immigrati clandestini. Lo ha precisato oggi a Bruxelles Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea per gli Affari interni e la Politica comune d'immigrazione, rispondendo a una domanda sulle posizioni in discussione nel contratto di governo di M5s e Lega riguardo all'immigrazione.

Quanto alla riforma del sistema di Dublino sull'asilo, "la proposta della Commissione è sul tavolo dal 2016, e la presidenza semestrale bulgara del Consiglio Ue sta lavorando a un compromesso" fra gli Stati membri, ha ricordato ancora Bertaud.