Governo, Ue mantiene linea no comment su Mps e contratto M5S-Lega

Roma, 18 mag. - La Commissione europea mantiene la linea di "no comment"sul contratto di governo M5S-Lega e sui proposti espressi da un esponente della Lega, l'economista Claudio Borghi, di rimettere in discussione la riprivatizzazione di Mps dopo il salvataggio pubblico. "Non commentiamo sui commenti", ha affermato una portavoce della Commissione, Mina Andreeva, interpellata su quest'ultimo aspetto. Quanto al contratto di governo "il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha messo in chiaro il ruolo centrale dell'Italia in Europa e non commentiamo su un processo in corso - ha detto durante la conferenza stampa di metà giornata - aspettiamo il nuovo governo".