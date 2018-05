Italiano scomparso in Costarica: nessuna notizia da martedì -2

Roma, 18 mag. - La scuola del figlio ha avvertito la mamma del bambino, separata da Calandrelli: la donna ha preso il bambino e ha dato l`allarme alle autorità locali avvertendo anche la famiglia dell`ex marito a Roma.

E` stata subito allertata la Farnesina che ha assicurato l`interessamento da parte italiana. Del caso è stata interessata la redazione di Chi l`ha visto. Il fratello Massimiliano dovrebbe partire appena possibile per recarsi sul posto.

Stefano Calandrelli, che aveva lavorato per anni in Costarica come consulente finanziario, aveva aperto da poco un ristorante in città.