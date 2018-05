Roma, 18 mag. - Da martedì non si hanno più notizie di un cittadino italiano, Stefano Calandrelli, romano, residente da 24 anni a San Josè in Costarica. Doveva andare a prendere il figlio Marco Fabrizio, 10 anni, all`uscita dalla scuola ma non si è presentato. Non era mai successo, l`uomo era sempre puntuale, si legge su romadailynews.it.