M.O., Hamas ad Egitto: meno proteste in cambio di misure umanitarie

Roma, 18 mag. - Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha raggiunto un accordo con l'Egitto che prevede di mitigare le proteste al confine della Striscia di Gaza e di mettere fine alle attività armate in cambio di misure umanitarie a favore dell'enclave palestinese. E' quanto ha riportato oggi il quotidiano libanese Al Akhbar, vicino agli Hezbollah, secondo cui l'assenso di Hanieyh all'accordo messo a punto domenica scorsa con i leader dell'intelligence egiziana è arrivato solo lunedì, dopo l'uccisione di oltre 60 palestinesi da parte di Israele.

L'accordo prevede anche la riapertura del valico di Rafah, annunciata proprio oggi dal presidente egiziano Al Sisi per tutto il mese di Ramadan. Il Cairo ha quindi promesso ad Hamas di adoperarsi con Israele per uno scambio di prigionieri, ma anche per aumentare il territorio di pesca e per ottenere il via libera a diversi progetti internazionali volti a migliorare le condizioni di vita nella Striscia di Gaza. Qualora gli impegni non venissero rispettati, Hamas ha fatto sapere che le proteste riprenderebbero con più forza e non farebbe nulla per impedire le azioni del proprio braccio armato.