New York, 18 mag. - Nell'aprile dello scorso anno, Trump ha firmato una legge che permette agli Stati di non distribuire i soldi federali destinati alle organizzazioni che forniscono servizi per le famiglie alle strutture che praticano anche l'interruzione di gravidanza, tra cui Planned Parenthood. La legge ha rovesciato una norma voluta dal predecessore, Barack Obama, che impediva agli Stati di trattenere i soldi federali destinati a queste strutture.