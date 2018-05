Usa: Trump blocca i fondi alle cliniche che praticano l'aborto

New York, 18 mag. - Le cliniche statunitensi che praticano l'aborto o assistono in qualsiasi modo le pazienti che vogliano interrompere la gravidanza perderanno i fondi federali, secondo una nuova norma dell'amministrazione Trump, pensata per colpire soprattutto Planned Parenthood, l'organizzazione nonprofit che fornisce servizi per la salute, tra cui l'interruzione di gravidanza.

La norma sarà annunciata oggi: si tratta di una priorità dei conservatori e di un nuovo tentativo del presidente Donald Trump di ostacolare il diritto di abortire, che segnerà il ritorno a una politica istituita nel 1988 dal presidente Ronald Reagan e cancellata dal presidente Bill Clinton nel 1994, secondo cui i servizi per l'aborto devono avere una "separazione fisica" e "personale separato" da altre attività di pianificazione familiare.(Segue)