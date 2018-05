Bosnia: smantellato accampamento a Sarajevo, migranti nel limbo -3

Sarajevo, 18 mag. - Peter Van Der Auweraert, che guida la missione in Bosnia dell'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni), ha dichiarato che i migranti avevano portato a termine pacificamente l'ordine di evacuazione a Sarajevo. "Non ci sono state violenze o incidenti...la gente se ne è andata volontariamente", ha detto, indicando che la situazione nel campo sta peggiorando.

"Il numero delle tende sta aumentando, sta piovendo questa settimana, la situazione igienica e sanitaria è davvero pessima". I dati del governo indicano che 4mila migranti sono entrati in Bosnia quest'anno e questo mese tra le 80 e le 150 persone al giorno entrano dal Montenegro e dalla Serbia. (fonte AFP)