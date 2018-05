Bosnia: smantellato accampamento a Sarajevo, migranti nel limbo -2

Sarajevo, 18 mag. - A mezzogiorno, gli autobus stavano ancora aspettando di entrare nella zona, nell'area del Monte Ivan nella periferia a 40 chilometri di Sarajevo.

Alcuni migranti, soprattutto giovani ma anche alcune famiglie, sono stati visti scendere dai bus. La Bosnia ha un sistema molto complesso di governance, con almeno tre livelli distinti di polizia che operano indipendentemente uno dall'altro senza una chiara catena di comando.

I migranti erano attesi a Salakovac, vicino Mostar, circa cento chilometri a sud di Sarajevo. Qui dovevano essere 'ricollocati' in un ex campo rifugiati, allestito dopo la guerra dei Balcani negli anni Novanta e ristrutturato per ospitare 300 persone circa. (fonte AFP)(Segue)