Piombino, Ugl: ok cessione a Jindal, ora confronto sul piano

Roma, 18 mag. - "L`intesa sulla cessione dell`acciaieria Aferpi di Piombino a Jindal è un fatto positivo: tuttavia, conclusa la trattativa tra i due privati, serve un confronto approfondito sul futuro dello stabilimento e su quali garanzie siano state fornite ai ministeri presenti agli incontri". E` quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario generale dell`Ugl metalmeccanici, Antonio Spera, e il coordinatore dell`Ugl metalmeccanici della Aferpi di Piombino, Sabina Nigro.

"Va istituito un tavolo che ci permetta di conoscere dettagliatamente il piano industriale, a partire dal cronoprogramma - dicono - i termini per gli ammortizzatori sociali scadranno a breve, e si devono trovare soluzioni tempestive e condivise a tutela di tutti i lavoratori, diretti e dell`indotto. Vogliamo inoltre capire ciò che prevede il piano industriale in termini di smantellamenti, bonifiche e manutezione degli impianti: la sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità, perché siamo stanchi di piangere quasi quotidianamente vittime del lavoro e siamo determinati a fare tutto il possibile per evitare altre morti bianche".