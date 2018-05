Governo, al via consiglio federale della Lega

Milano, 18 mag. - È iniziato puntuale, intorno alle 14 di questo pomeriggio, il consiglio federale della Lega che vede riuniti nel quartiere generale di via Bellerio, a Milano, i massimi esponenti del Carroccio. È stato il segretario federale, Matteo Salvini, a convocare nei giorni scorsi il massimo organo decisionale del partito per fare un punto aggiornato della situazione sulla trattativa in corso con il M5S per la formazione del nuovo governo. Presenti tra gli altri, oltre al segretario federale Salvini, il vicesegretario e capogruppo alla Camera, Giancarlo Giorgetti, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.