Governo, Lupi: contratto M5s-Lega è contraddittorio e statalista -2

Roma, 18 mag. - "Invece - insiste Lupi - si vede molta preoccupazione per il 'legame tra docenti e territorio', un modo raffinato per lisciare il pelo agli insegnanti che vogliono il posto di fianco a casa. Preoccupa anche la critica all'alternanza scuola-lavoro. Più che una preoccupazione educativa che metta al centro i ragazzi, il capitolo sulla scuola tradisce un linguaggio sindacalese-occupazionale che voglia ingraziarsi i docenti. Un'ultima contraddizione da segnalare: non manca l'appello all'ambiente con il conseguente proposito di passare da diesel e benzina all'elettrico".

"È esattamente quello che succederebbe se si realizzasse la Tav Torino-Lione, che nell'arco di dieci anni toglierebbe 1.300.000 Tir, e i loro scarichi diesel, dai valichi del Frejus, del Bianco e di Ventimiglia. Ma i 5 stelle con l'ambiente, gli scarichi e i rifiuti hanno un rapporto strano, sognano ancora che l'inceneritore di Parma non entri in funzione", conclude il deputato.