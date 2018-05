Governo, Lupi: contratto M5s-Lega è contraddittorio e statalista

Roma, 18 mag. - "Più che un contratto sembra un cesto in cui ognuno ha buttato dentro i suoi sogni, che per molti italiani corrispondono a incubi. Dopo anni di denuncia della partitocrazia scopriamo che i famigerati caminetti oggi si chiamano comitato di conciliazione al quale, tra l'altro, viene assegnato un incomprensibile potere di decisione sulle grandi opere pubbliche". Lo dichiara in una nota Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia.

"L'Italia - aggiunge - ha bisogno di meno statalismo e più sussidiarietà e ora invece avremo a che fare con una banca pubblica sotto il diretto controllo del ministero dell'Economia e di quello dello Sviluppo. Sul lavoro da una parte si reintroducono i voucher (bene) e dall'altra il reddito di cittadinanza che è sostanzialmente un finanziamento della disoccupazione. Per la famiglia si promettono generici aiuti ma del vero strumento necessario, quello sul piano fiscale attraverso l'introduzione del fattore famiglia, non c'è traccia. Nel capitolo sulla scuola, dove si parla genericamente di qualità, si evita di dire che merito e qualità sono il frutto di un sistema scolastico libero nel quale sia garantita effettiva parità e autonomia delle scuole".

