Bosnia: smantellato accampamento a Sarajevo, migranti nel limbo

Sarajevo, 18 mag. - Centinaia di migranti sono stati abbandonati in una sorta di limbo dopo che la polizia bosniaca ha smantellato un accampamento di fortuna a Sarajevo, ma le forze dell'ordine nel Sud non hanno consentito loro di raggiungere un centro che si era offerto di ospitarli.

Lo stallo è iniziato dopo che gli agenti hanno effettuato un'operazione - durata circa due ore - per allontanare 250 persone da un campo per migranti in una zona turistica di Sarajevo. L'operazione è avvenuta senza incidenti.

Dall'ìnizio dell'anno, un crescente numero di migranti ha percorso la rotta balcanica attraverso la Bosnia per raggiungere l'Unione Europea, alimentando i timori di crisi umanitaria e di sicurezza nel Paese.

A evacuazione ultimata, alle 8 del mattino, i migranti sono stati fatti salire su dei bus per essere trasferiti in un centro accoglienza nel sud del Paese; ma la polizia nella zona ha impedito ai bus di entrare, senza fornire spiegazioni per questa decisione.

(fonte AFP) (segue)