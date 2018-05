Governo, Toti: in programma M5s-Lega luci e ombre

Genova, 18 mag. - "È una situazione complessa, un programma molto ambizioso ancorché sommariamente delineato ma in questi pochi giorni si poteva prevedere poco di più. Come ogni programma di governo, ci sono luci e ombre: abbiamo detto che non contrasteremo preventivamente né approveremo benevolmente senza avere letto, che poi è la posizione più coerente e saggia per un partito come Forza Italia che vuole il bene del Paese. Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando, a margine di un'iniziativa a Genova, del contratto di governo tra M5s e Lega.

Secondo Toti, tra i punti critici del programma "un piano di spesa pubblica molto importante, che - ha sottolineato - non so come si concili con una serie di congiunture internazionali e con il nostro debito pubblico che non fanno presagire mesi davanti di grande crescita per il mondo e per il Paese. Penso -ha spiegato il governatore ligure - al prezzo del petrolio, un incipiente ritorno dell'inflazione e un rialzo di tassi di interesse che spero abbiano valutato".

"Anche il pezzo sulla giustizia - ha spiegato Tot i- non mi convince più di tanto. Lo trovo un'impostazione moralisticheggiante tipica del M5s, ancorché spesso inconcludente. La parte fiscale, invece, se venisse realizzata -ha concluso il consigliere politico di Forza Italia - sarebbe un ottimo passo avanti per il Paese e un un passo avanti di civiltà nel rapporto tra pubblica amministrazione e coloro che non devono essere considerati sudditi".