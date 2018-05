Rosato: contratto Lega-M5s è libro dei sogni

Roma, 18 mag. - Il contratto di governo tra Lega e M5s è un "libro dei sogni", secondo il vice-presidente della Camera Pd Ettore Rosato. Su Facebook, Rosato scrive: "Vi siete dimenticati un fidanzato o una fidanzata per tutti! Poi il resto delle promesse ci sono in abbondanza... Il contratto Lega-M5s è un libro dei sogni, pieno di speranze e rassicurazioni, carico di cose già fatte, imbottito di cattiverie e fumosità".

"Certo - aggiunge - al contrario di quanto avevate assicurato, come in ogni favola, manca da dove intendete prendere i soldi: ci sono idee per 125 miliardi, risorse per 500 milioni di euro. Altro che contratto alla tedesca! Uscite dalla campagna elettorale, cortesemente".

Rosato conclude con un 'post scriptum': "nelle note vi siete dimenticati di ringraziare Berlusconi per avervi scritto l`innocuo capitoletto sul conflitto d`interessi".