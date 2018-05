Fregolent (Pd): Tav strategica, concordata con comunità locali

Roma, 18 mag. - "In questi anni il tracciato della Tav è stato modificato dagli amministratori locali per salvaguardare interi territori coniugando l'ammodernamento infrastrutturale, lo sviluppo economico ed occupazionale e la sostenibilità paesaggistica ed ambientale. Oggi rinunciare all'alta velocità Torino-Lione danneggerebbe il nostro Paese: per questi motivi faremo di tutto per evitare che l'opera si blocchi. Capisco la smania di potere di Salvini e Di Maio, ma che fine hanno fatto le rassicurazioni che i parlamentari della Lega hanno espresso pochi giorni fa in Confindustria Piemonte sull'importanza dell'opera?". Lo afferma in una nota Silvia Fregolent, deputata del Pd.