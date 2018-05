Governo, Labriola (Fi): rispetti il Parlamento

Roma, 18 mag. - "Il nascente governo a due, con Lega e Cinquestelle a Palazzo Chigi, non potrà e non dovrà mai esautorare il Parlamento da quella che è la sua funzione, costituzionalmente stabilità, ossia la produzione di leggi. Forza Italia ha accettato di fare un passo a lato, ma non accetterebbe per nulla al mondo una gestione dispotica, che non rispetti il parere delle Camere, che bypassi sistematicamente la discussione parlamentare. In tal senso con il governo Renzi abbiamo già abbondantemente esaurito la pazienza. Basta con governi che operano nelle segrete stanze". Lo afferma in una nota la deputata Vincenza Labriola di Forza Italia.

"È altresì preoccupante - aggiunge - che certa stampa, certi giornalisti, attacchino chi, fuori dal coro, opera per il bene comune, ponendosi interrogativi, sollevando questioni. È il caso dell'onorevole Renato Brunetta, oggetto di becera ironia da parte di chi (il giornalista Marco Travaglio del Fatto quotidiano) fatica ad accettare un libero dibattito parlamentare e opinioni diverse e lontane dalle proprie. La democrazia richiede confronto e al tempo stesso rispetto, anche da parte dei media, condizione necessaria perché la politica possa finalmente divenire virtuosa", conclude.