Toti: giusto che partiti che hanno vinto provino a fare governo

Genova, 18 mag. - "Ci sono stati momenti di grande emergenza per questo Paese in cui Forza Italia ha appoggiato il governo Monti e il governo Letta con la Lega all'opposizione, oggi è un momento in cui è giusto che i partiti che hanno vinto le elezioni, se possono, facciano un governo che provi a fare qualcosa di utile per il Paese, senza nasconderci le difficoltà e senza applaudire preventivamente al successo". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando le parole di Silvio Berlusconi che si è detto pronto a tornare in campo per guidare un governo di centrodestra.

"Forza Italia - ha ricordato Toti - non partecipa a questa avventura di governo ma credo che la coalizione di centrodestra in questo Paese abbia ancora qualcosa da dire. All'ipotesi di governo tra Lega e M5s - ha aggiunto - continuo a guardare con quella benevolenza critica che ho promesso fin dal primo giorno, senza pregiudiziali, senza nascondere che nel contratto alcune cose non mi piacciono e senza far finta di non vedere che ci sono anche alcune cose che se realizzate non sarebbero male per il Paese".

"Mi risulta ancora difficile però - ha sottolineato il governatore ligure - capire chi pagherà il conto di questo matrimonio, perché i conti sono abbastanza salati e quale rapporto stiano mettendo in piedi Cinque stelle e Lega. Se, come ritengo, sarà un governo di necessità per traghettare il Paese verso qualcos'altro, penso che i due partiti abbiano fatto un grosso sforzo. Se, invece, si tratta di un'infatuazione politica che deve portare verso altro, è ovvio - ha concluso Toti - che sarebbe un problema per il centrodestra".