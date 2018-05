Tlc, Ue riconosce maggiore competizione grazie a Open Fiber

Roma, 18 mag. - La Commissione europea, in uno studio sulle Tlc in Italia, riconosce una maggiore competizione nel mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni grazie all'ingresso di Open Fiber.

"Il mercato italiano - si legge - è caratterizzato da un crescente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture, dovuto principalmente all'ingresso nel mercato di Open Fiber (OF), un operatore non verticalmente integrato con un modello di business 'wholesale-only'".

"Grazie all'aumento della concorrenza basata sull'infrastruttura e alla combinazione di investimenti privati e pubblici - conclude -, l'Italia sta migliorando in modo significativo il livello di implementazione di accesso di nuova generazione (Nga) basato su fibre ottiche, in linea con gli obiettivi della strategia della Commissione europea sull'agenda digitale. Ciò ha certamente anche prodotto un effetto positivo sul lato della domanda che aumenta parallelamente ma a un ritmo più lento".