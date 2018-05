Calderoli: su contratto governo fatto splendido lavoro

Roma, 18 mag. - "In questi ultimi otto giorni abbiamo veramente lavorato giorno e notte, come ha spiegato anche Matteo Salvini, ma ne è valsa la pena: sono davvero soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto al tavolo di confronto con il Movimento 5 Stelle e sono davvero del risultato ottenuto. Per questo ringrazio tutti i colleghi della Lega che mi hanno accompagnato in questi giorni, in questa esperienza così intensa, e sono soddisfatto di aver trovato un buon livello di disponibilità e interlocuzione ad approfondire qualunque materia dall'altra parte del tavolo. Il mio appello ora è che il maggior numero di cittadini possa recarsi sabato e domenica ai nostri gazebo, in tutte le piazze, per informarsi ed esprimere il proprio assenso o dissenso su questo documento. Personalmente, nel mio piccolo, cercherò di girare il maggior numero possibile di banchetti in provincia di Bergamo per fornire di persona spiegazioni e riflessioni sui punti del documento a chiunque fosse interessato". Lo afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.