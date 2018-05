Roma, 18 mag. - "Violente esplosioni" hanno avuto luogo oggi fuori in un aeroporto militare del regime di Damasco ad Hama, nel centro della Siria: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano sui diritti umani.

L'Osservatorio al momento non è in grado di precisare le cause di queste deflagrazioni, confermate anche dall'agenzia ufficiale Sana.

(fonte afp)