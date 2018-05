Parisi: vincolo di mandato è misura illiberale

Roma, 18 mag. - "Nel contratto M5S-Lega si prevede di cambiare la costituzione introducendo il vincolo di mandato. La più illiberale delle misure. In effetti, i parlamentari 5 Stelle sono dei soldatini nelle mani di Di Maio. Per statuto e per prassi. Se hanno idee diverse dal Capo pagano una multa e vengono espulsi. E in un parlamento di scelti dalle segreterie e non dagli elettori è evidente che i capi partito si vogliano tutelare davanti al rischio della libertà del pensiero! Il vero vincolo da reintrodurre è quello nei confronti dell`elettorato. Facciamo scegliere i parlamentari dal voto in modo che debbano rispondere al loro elettorato e non a chi li ha messi in lista". Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, segretario di Energie per l'Italia.