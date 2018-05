Bnl e Unindustria Pordenone insieme per favorire innovazione

Roma, 18 mag. - Impresa 4.0 e Filiera 4.0 espressioni di una "nuova rivoluzione industriale", che Bnl Gruppo Bnp Paribas sta sostenendo grazie ad accordi con le diverse associazioni imprenditoriali sul territorio. È in questo contesto che la Banca ha appena siglato una partnership con Unindustria Pordenone per rispondere alle esigenze delle aziende associate. E' quanto si legge in una nota.

Bnl punta a "promuove la diffusione delle tecnologie che favoriscono e supportano la manifattura digitale, contribuendo ad accrescere la competitività nazionale ed internazionale delle imprese e, a livello macroeconomico, a ridurre quel gap che vede in Italia il flusso di investimenti nel primo trimestre del 2018 inferiore del 20 per cento circa ai livelli pre-crisi (secondo elaborazioni del Servizio Studi Bnl)".

Anche in ambito territoriale, infatti, il supporto all`innovazione e agli investimenti "costituisce un elemento determinante per consolidare la ripresa economica e sostenere il rilancio delle esportazioni. In base ad elaborazioni del Servizio Studi Bnl su dati Istat, l`export del territorio pordenonese nel 2017 è cresciuto del 6,6% rispetto al 2016".(Segue)