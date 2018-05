Bill Gates: Trump ignorava la differenza tra Hiv e Hpv -2

New York, 18 mag. - Durante gli stessi incontri, Trump gli ha chiesto anche degli effetti indesiderati dei vaccini, perché "stava pensando di istituire una commissione per esaminare gli effetti negativi dei vaccini". "E io gli ho detto 'no, è una strada senza uscita, sarebbe sbagliato, non farlo'".

Il fondatore di Microsoft ha poi rivelato che Trump era "molto interessato" all'idea di un vaccino universale per l'influenza e che il presidente gli aveva proposto di diventare suo consulente scientifico, ma di aver rifiutato l'offerta.