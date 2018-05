Rd Congo, Africa dell'Est in stato di "massima allerta" per Ebola

Nairobi, 18 mag. - La Comunità dell'Africa dell'Est (Eac), che riunisce Kenya, Tanzania, Uganda, Sud Sudan, Ruanda e Burundi, è in stato di "massima allerta" per l'epidemia di Ebola in atto nella Repubblica democratica del Congo. Dei sei paesi della comunità, solo il Kenya non confina con il Congo.

"Cinque dei sei Stati membri dell'Eac condividono una frontiera con la Repubblica democratica del Congo e tutti hanno stretti rapporti commerciali con un alto traffico transfrontaliero - si legge in un comunicato - ci sono anche voli diretti tra il Congo e i singoli stati partner dell'Eac. Questi fattori hanno portato l'Eac è porsi in stato di massima allerta".

"Gli Stati membri hanno messo in atto una serie di misure di sicurezza", tra cui l'esame delle persone che arrivano dal Congo, la mobilitazione del personale sanitario, la creazione e il rafforzamento delle capacità di centri specifici, nonché una campagna di sensibilizzazione, si precisa nella nota.

Secondo l'ultimo bilancio dell'Organizzazione mondiale della Sanità, ci sono stati finora 25 decessi in Congo, su complessivi 45 casi di infezione, di cui 14 confermati.