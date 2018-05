Da F.Cariplo 1,5 milioni per rilanciare gli istituti tecnici

Milano, 18 mag. - Rilanciare l'istruzione tecnica. E' quanto si propone il progetto Si-Scuola Impresa promosso dalla Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano. Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti (lombardi e della provincia di Novara e del Verbano-Ossola) per trasformare i laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e ricostruire il legame con il mondo delle imprese.

"Una tappa indispensabile per rifondare il legame tra la scuola e il mercato del lavoro e ridare spinta a quell'istruzione tecnica che negli anni 90 ha guidato lo sviluppo industriale italiano", ha spiegato Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo. Dal 1990, sul totale dei diplomati della scuola secondaria, gli allievi degli istituti tecnici sono passati dal 44 al 35%. Un segmento di scuola superiore che nell'ultimo decennio ha perso quasi 120 mila studenti. Nel frattempo però l'industria 4.0 impone nuove tecnologie e competenze per adeguarsi alle richieste del mercato del lavoro ma le strumentazione delle scuole sono spesso obsolete con il risultato che le aziende faticano a reperire i tecnici specializzati. Il progetto fornirà agli istituti già a partire dall'anno scolastico 2018/2019 attrezzature e strumentazioni ritenute idonee dai docenti per soddisfare le esigenze di formazione e aggiornamento dei laboratori, agevolando l'instaurazione di rapporti con le imprese. "Cambiano le nostre imprese protagoniste di una nuova rivoluzione industriale, così come i nostri studenti - ha osservato Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano - è quindi necessaria una riflessione attenta sulla formazione, non solo in termini di contenuti, ma anche di modalità di apprendimento, una riflessione necessaria a tutti i livelli".