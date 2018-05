De Petris (Leu): programma molto più verde che giallo

Roma, 18 mag. - "Il programma di governo partorito da Lega e M5S è molto più verde che giallo, marcato dalle proposte del Carroccio molto più che da quelle dell'M5s. Pur di andare al governo e nella speranza di conquistare palazzo Chigi Di Maio ha svenduto persino un tema che era sempre stato fondamentale per il Movimento, come lo stop alla Tav, e ridotto il Reddito di cittadinanza, che per la verità non era mai stato davvero tale, a un sussidio di disoccupazione per due anni". Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto.

"E' un programma securitario con forti venature xenofobe: in alcuni casi, come quello della precedenza per i bambini italiani negli asili, davvero oscene e vergognose. Sul fronte delle Infrastrutture cede ai diktat della Lega. Riduce la politica estera alla richiesta di abolire le sanzioni contro Putin. Vagheggia una riforma costituzionale che distruggerebbe ogni autonomia del Parlamento con l'introduzione del vincolo di mandato", prosegue la senatrice di LeU.

"In compenso sono scomparsi interi capitoli sbandierati spesso in campagna elettorale. Non si tocca il Jobs Act. Non viene neppure menzionata l'emergenza tragica della sicurezza sul lavoro. Persino sul fronte delle politiche ambientali, che per altri versi contiene elementi positivi, è scomparso ogni riferimento all'abrogazione dello Sblocca Italia. Il sud è stato semplicemente dimenticato e cancellato. Per il governo che dovrebbe nascere nelle prossime settimane è davvero una pessima partenza", conclude la presidente De Petris.