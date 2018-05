Roma, 18 mag. -

Al termine dell'incontro tra i due leader libici dello scorso anno in Francia, il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato un accordo tra Sarraj e Haftar per tenere le elezioni nella "primavera" del 2018. Ma ad oggi non è stata ancora discussa e approvata una legge elettorale e il Paese manca ancora di una Costituzione, tanto che lo stesso Salamé ha espresso dubbi di recente sulla possibilità di portare i libici al voto prima del 2019.