Terremoto, Lega: in contratto di governo è tema centrale

Roma, 18 mag. - "Nel contratto di governo tra la Lega e i 5 Stelle la ricostruzione delle aree terremotate è un tema centrale. Nel capitolo ambiente è scritto nero su bianco che vogliamo chiudere la fase emergenziale per passare alla ricostruzione e creare finalmente le condizioni per il rilancio economico dei territori colpiti. Prevediamo anche semplificazione nelle procedure sia per le costruzioni pubbliche che private, certezza nella disciplina generale dei decreti e delle ordinanze e maggiori poteri ai sindaci. Oggi la politica è colpevole di un ritardo inaccettabile nella ricostruzione. I cittadini delle aree colpite dal terremoto meritano rispetto e noi con i fatti smentiremo chi ci ha accusato di strumentalizzare questa immane tragedia". Lo affermano Paolo Arrigoni e Stefano Candiani senatori della Lega.