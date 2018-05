Roma, 18 mag. - "Ho appena votato su Rousseau per il contratto di governo. Non so se farò il premier, ma il vero leader, il programma, andrà al governo del Paese". Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta su Facebook.

"I 20 punti che mi avete affidato quando abbiamo votato il capo politico del M5s - ha aggiunto - sono tutti entrati nel contratto di governo e faranno parte del programma del governo del cambiamento".