Russia, primo volo di serie per il nuovo elicottero Mi-171A2

Ulan Ude (Russia), 18 mag. - Ha compiuto il suo primo volo di serie il nuovo elicottero russo Mi-171A2 a Ulan Ude, vicino al confine con la Mongolia. Askanews ha assistito al volo, che nonostante il forte vento, si è tenuto con pieno successo. Il volo è avvenuto presso la fabbrica della Holding Elicotteri di Russia. I primi ordini verranno consegnati alla compagnia aerea Utair-Servizio elicotteri.

"Attualmente sono in corso trattative con l`America Latina per la certificazione" ha detto Sergei Chemezov, numero uno di Rostec, che sotto il suo ombrello comprende anche Elicotteri di Russia. Ma l`interesse per la nuova macchina viene anche da Africa, Asia e altri Paesi.