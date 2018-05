Berlusconi: nel week end decideremo su contratto M5S-Lega -3

Aosta, 18 mag. - Secondo lei è un contratto giustizialista questo? Viene chiesto a Berlusconi. "Assolutamente sì - ha risposto - per quello che ho potuto vedere per quanto riguarda il capitolo della giustizia è molto preoccupante".

Comunque, ha ribadito, "adesso non possiamo ancora dare un giudizio definitivo. Intanto perché il contratto non ho avuto ancora modo di leggerlo tutto. Lo stiamo esaminando a Milano e a Roma e siamo in procinto di convocare un comitato di presidenza in cui nostri esperti porteranno loro parere. Soltanto dopo quest`esame approfondito potremmo dare una risposta definitiva".