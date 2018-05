Salvini: tutelare chi fallisce per colpa dello Stato

Monza, 18 mag. - Una legge per tutelare gli imprenditori falliti per colpa del mancato pagamento dei debiti contratti nei loro confronti da parte della Pubblica Amministrazione. È la proposta lanciata dal segretario federale della Lega, Matteo Salvini, dopo l`incontro con Sergio Bramini, l`imprenditore di Monza finito in bancarotta nonostante un credito superiore ai 4 milioni di euro vantato nei confronti di alcuni enti locali.

"Qualunque governo nasca, chiederò una legge Bramini", è stata la parola d`ordine di Salvini, pronto a denunciare il caso dell`omonimo imprenditore che questo pomeriggio sarà sfrattato dalla sua villa di Sant`Albino, quartiere residenziale alla periferia della cittadina brianzola.

La priorità, ha puntualizzato Il numero uno del Carroccio, è "cambiare la legge e fare in modo che lo stato paghi i suoi debiti". Inoltre "va rivisto completamente il sistema delle aste giudiziarie e proibire il sequestro della prima casa". E soprattutto bisogna trovare il sistema per far "pagare tutti debiti pregressi della Pubblica Amministrazione verso i privati". Infine occorre "rivedere il modo di come le banche trattano loro clienti, o servi se volete".

Ecco perché il nuovo governo, "qualunque sia", dovrà "tutelare imprese, famiglie, artigiani e prime case", ha detto ancora Salvini che ha denunciato: "In Italia non esiste lo stato di diritto".

Dal numero uno del Carroccio anche un ultimo appello contro lo sfratto della villa di Bramini disposto dell`autorità giudiziaria e previsto nel primo pomeriggio di oggi: "Bisogna usare la forza pubblica per sgomberare chi occupa case e non paga l'affitto da anni, non per sgomberare gli imprenditori".