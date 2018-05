Giustizia, Casellati: basta intrecci magistrati-stampa -2

Roma, 18 mag. - Tortora, ha continuato Casellati, "nelle sue lettere alla compagna Francesca, ritornerà più volte su quei tragici momenti. Su quello che ebbe a definire il momento dello 'schianto'. Non si capacitava del tempo perso, delle ore che trascorrevano senza che nessuno si degnasse di dargli una spiegazione. Solo dopo capì che tutto era funzionale alla costruzione di quella campagna stampa di quei 'pennaruli' che lo aveva condannato prima ancora che lui stesso venisse a conoscenza dei capi di imputazione".

Casellati ha sostenuto, "per quanto sconcertante possa sembrare", che "quegli avvenimenti potrebbero ripetersi e potrebbero interessare chiunque. Ed è un bene che anche oggi in un luogo istituzionale come il Senato se ne parli. Perché non si dimentichi mai quello che accadde trent'anni fa e perché soprattutto i più giovani, in una società digitalizzata dove la costruzione del mostro conosce mezzi di diffusione nuovi e più rapidi, vengano a conoscenza di un vero atto di barbarie sociale".

Quello che "non dobbiamo disperdere è però anche l'insegnamento che ci viene fornito dalla conclusione della vicenda giudiziaria di Enzo Tortora - ha sottolineato Casellati - prima accusato e condannato da magistrati. Poi assolto e scagionato da altri magistrati che, incuranti delle pressioni mediatiche - ha aggiunto - ebbero il merito e il coraggio di far prevalere la verità. Da questa assoluzione piena bisogna trovare la forza per ristabilire l'equilibrio necessario ad un sistema che si articola su più gradi di giudizio e che, in taluni casi, rinviene al proprio interno la capacità di auto-correggersi. E' sufficiente? Probabilmente no. E' comunque un punto di partenza dal quale si deve partire per ripensare, riformare, migliorare il sistema della giustizia italiana".