Berlusconi: nel week end decideremo su contratto M5S-Lega -2

Aosta, 18 mag. - Berlusconi è poi tornato a parlare del governo. "Con la carenza di personaggi che verifichiamo in queste ore - ha spiegato - per quelle doti di affidabilità, buon senso ed equilibrio, di capacità di rappresentanza nel paese e a livello europeo e internazionale, non c`è nessuno di questi personaggi. Io - ha ribadito - sono assolutamente disponibile e credo che non c`è nessun candidato paragonabile a Silvio Berlusconi, non hanno nessuno che ha la competenza e l`esperienza di poter fare il premier".