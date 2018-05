La Colombia domenica al voto per il nuovo presidente -2

Roma, 18 mag. - In questo senso Petro rappresenta una linea continuista rispetto a quella di Santos, mentre Duque - esponente del partito dell'ex presidente Uribe, che si è sempre detto contrario all'intesa - ha più volte ribadito come il contenuto dell'accordo vada perlomeno modificato. I sondaggi danno al momemnto Duque in testa con il 38% delle preferenze, mentre Petro insegue staccato di circa dieci punti percentuali: in caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno, si procederà al ballottaggio.

Alla finestra rimangono le milizie dell'Eln, le ultime ancora attive nel Paese, con cui il governo di Santos ha avviato un complicato processo di pace analogo a quello con le Farc: i ribelli, come già in occasione delle elezioni poiltiche, hanno annunciato cinque giorni di tregua unilaterale.

(fonte afp)