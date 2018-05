Gasparri: perché femministe tacciono su violenze fondamentaliste?

Roma, 18 mag. - "Nel silenzio di troppi si stanno moltiplicando episodi di gravissime violenze, in alcuni casi portate fino alle estreme conseguenze, nei confronti di giovani ragazze vittime dei furori islamici. Nei giorni scorsi abbiamo appreso di una ragazza pakistana, Sana, uccisa dal padre e da altri familiari perché aveva 'osato' progettare il matrimonio con un ragazzo italiano. Un'altra giovane pakistana, Farah, è stata costretta ad abortire perché, vivendo a Verona, aveva incontrato un giovane italiano ed era rimasta incinta. La famiglia, leggiamo, non voleva che nascesse un `bastardo`. In questi giorni si è poi appreso di un ennesimo caso di imposizione di poligamia. Una donna, moglie di Mohammed Abla, è stata costretta a subire delle vere e proprie violenze perché ha rifiutato la scelta del marito di contrarre più matrimoni, secondo la cultura islamica. Chi parla di integrazione si sta ponendo il problema delle vessazioni che queste donne, che vivono in Italia, hanno subito? L'omicidio di Sana non è il primo, anni fa fu uccisa a Brescia, Hina, altra giovane ragazza pakistana. Perché hanno taciuto femministe, donne di sinistra, Boldrini e quant'altre, pronte a insorgere, giustamente, in altri casi di violenze subite da donne? Troppi silenzi, troppe ipocrisie, troppa tolleranza verso le barbarie fondamentaliste. È tempo di stroncare questa aggressione razzista a tante, troppe donne". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.