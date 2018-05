Presidenziali Venezuela, per Maduro solo l'incognita astensione -2

Roma, 18 mag. - Nei suoi ultimi comizi Maduro ha chiesto ai propri elettori di superare la soglia simbolica dei dieci milioni di voti, obbiettivo che - al di là delle possibili alchimie ministeriali - non appare facile da raggiungere tenendo conto della profonda crisi economica che le nuove sanzioni dall'estero non farebbero che aggravare. Maduro ha insistito sul fatto che i problemi economici verranno progressivamente risolti e che nel prossimo giugno il Venezuela ricorrerà ad una non meglio specificata "conversione monetaria per garantire la stabilità del Paese".

La vittoria alle urne darebbe a Maduro la possibilità di sciogliere l'Assemblea Nazionale, dominata dall'opposizione, dopo averla di fatto esautorata grazie a un'Assemblea Costituente la cui legittimità non è tuttavia stata riconosciuta dalla Comunità internazionale. E intanto, "la gente ha perso fiducia nella protesta e nel voto. La tragedia è che i venezuelani si sentono persi e senza speranza. Siamo nel peggiore momento della crisi", ha stimato l'analista Juan Manuel Raffalli. (Segue)