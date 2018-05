Presidenziali Venezuela, per Maduro solo l'incognita astensione

Roma, 18 mag. - I venezuelani si recheranno domenica alle urne per le elezioni presidenziali anticipate convocate da Nicolas Maduro e considerate dagli osservatori un espediente per rafforzare il proprio potere, malgrado la minaccia di nuove sanzioni da parte sia degli Stati Uniti che dell'Unione Europea. Di fatto, l'unico dubbio riguarda il dato effettivo dell'affluenza alle urne, dal momento che l'opposizione - che non è riuscita a trovare un accordo per un candidato unico - ha di fatto scelto di boicottare il voto.

Sono poco più di 20 milioni i venezuelani chiamati ad esprimere la loro preferenza. Il capo di Stato uscente è il grande favorito per la vittoria finale, nonostante il 75% dei suoi connazionali disapprovi la sua gestione del potere, che ha creato una profonda crisi nel Paese, penuria di cibo, acqua, medicine, elettricità e trasporti, assieme ad un aumento consistente dell'insicurezza e del costo della vita.(Segue)