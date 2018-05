Occhiuto (Fi): sul Sud in contratto M5s-Lega 8 righe di vuoto

Roma, 18 mag. - "Prima se ne dimenticano, poi in extremis aggiungono otto righe di vuoto assoluto. Evidentemente per Lega e Movimento 5 Stelle il Mezzogiorno non è una priorità, ma solo un territorio da considerare in campagna elettorale. Le Regioni del Sud sono state tradite da questo contratto di governo che non muove verso il cambiamento, ma sembra incrementare il divario economico che separa il meridione dal resto del Paese. Faremo opposizione punto per punto. Le nostre idee evidentemente sono altre". Così su Facebook, Roberto Occhiuto, vice presidente vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.