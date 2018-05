M5s e Lega pubblicano contratto, 30 punti in 57 pagine

Roma, 18 mag. - Trenta punti in 57 pagine. Queste le cifre del "Contratto per il governo del cambiamento" pubblicato oggi da Lega e M5s.

Il contratto parte dal "funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari" per chiudersi con Università e ricerca. Tra i temi toccati ci sono il conflitto di interessi; debito pubblico e deficit; flat tax; "immigrazione: rimpatri e stop al business"; lo "stop alla legge Fornero"; i campi nomadi; l'Unione europea.

"Il presente contratto di governo - si legge nella premessa - è valido per la durata della XVIII legislatura repubblicana" e "le parti si impegnano ad attuare questo accordo in azioni di governo, nel rispetto della Costituzione Repubblicana, dei principi di buona fede e di leale cooperazione e si considerano responsabili, in uguale misura, per il raggiungimento degli obiettivi concordati".

"I contraenti - si legge ancora - si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di tutta la politica dell`esecutivo". Inoltre "stabiliranno insieme il lavoro in ambito parlamentare e governativo e si adopereranno per ottenere il consenso rispetto a questioni relative a procedure, temi e persone".