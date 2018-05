Monza, 18 mag. - Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha lasciato la villa dell`imprenditore Sergio Bramini, a Monza, per recarsi nel quartier generale del Carroccio di Via Bellerio dove nel primo pomeriggio è prevista una riunione del consiglio federale dedicata a un aggiornamento della trattativa con il M5S sulla formazione del governo. È stato lo stesso Salvini a precisarlo: "Ora vado in Via Bellerio per il consiglio federale", sono state le sue parole.