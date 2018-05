Berlusconi: nel week end decideremo su contratto M5S-Lega

Aosta, 18 mag. - "Ho cominciato a vedere quello che viene chiamato 'il contratto definitivo' e la preoccupazione è molto forte, molto profonda, perché ci sono molti punti che sono l'opposto di quelli del nostro contratto del centrodestra, per esempio sulla giustizia, in cui siamo nella direzione più giustizialista possibile. Poi ci sono situazioni non comprensibili sui costi". Lo ha detto Silvio Berlusconi ad Aosta.

"Quindi adesso stiamo vedendo, punto su punto, in che cosa siamo lontani - ha aggiunto - prenderemo al più presto una decisione. Ho detto ai miei di convocare il nostro comitato di Presidenza. Forse lo convochiamo addirittura per sabato e per domenica, in modo da poter assumere una decisione definitiva". (segue)