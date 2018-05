Mps, Salvini: massacrata da delinquenti non da contratto governo

Milano, 18 mag. - "La banca più storica d`Italia non è stata massacrata dal contratto del governo ma da qualche farabutto e da qualche delinquente che ha un nome e un cognome. È sopravvissuta alla peste bubbonica ma non ai delinquenti". Questo il commento del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, sul crollo registrato dall`istituto di credito toscano oggi in Borsa.

"Mi auguro che Mps torni a recuperare tutto il suo valore", ha aggiunto il numero uno del Carroccio al termine dell`incontro con l'imprenditore di Monza Sergio Bramini, finito in fallimento nonostante vanti crediti superiori a 4 milioni di euro nei confronti della Pubblica Amministrazione.