Venezuela, Henri Falcon: il candidato camaleonte che sfida Maduro -2

Roma, 18 mag. -

Ma per Miguel Mirabal, politologo che vive negli Stati Uniti e che ha seguito da vicino la sua carriera, questa nuova svolta non è una sorpresa: il "conflitto politico" per formare "nuove alleanze" è, a suo dire, il filo conduttore della carriera di Falcon. Quasi al punto da confondere, creare incertezza, insinuare il dubbio tra gli elettori. "Non sappiamo bene a che gioco stia giocando. Al chavismo? All'opposizione? E' un mistero", ha commentato Rafael Rivero, commerciante 51enne di Barquisimeto, capitale dello Stato di Lara, sua tradizionale roccaforte.

Difficile, insomma, seguire i percorsi di quest'uomo, avvocato prima e politico dopo, quando fu folgorato sulla via di Chavez. Vide il "Comandante" riconoscere in televisione il fallimento del golpe del 1992 e decise di entrare in politica, fino ad allora ricusata. "Andò persino a fargli visita in prigione", ha detto al giornale El Impulso sua moglie Marielba Diaz, dalla quale ha avuto quattro figli.(Segue)