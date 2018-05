Sud Sudan, Unicef: liberati oltre 200.000 bambini soldato -3

Roma, 18 mag. - Una volta riuniti, i bambini e le loro famiglie riceveranno assistenza alimentare per tre mesi per supportare le prime fase del reinserimento. Sarà fornito loro anche accesso a corsi di formazione per migliorare il reddito e le condizioni di sicurezza alimentare della famiglia. L`Unicef e i suoi partner garantiranno ai bambini anche accesso a servizi scolastici per fasce d`età.

I rilasci precedenti hanno avuto luogo a febbraio e aprile nella città di Yambio nella parte meridionale del paese, durante le quali sono stati rilasciati 348 e 248 bambini. (Segue)