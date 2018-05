Sud Sudan, Unicef: liberati oltre 200.000 bambini soldato -2

Roma, 18 mag. - "Ogni volta che un bambino viene rilasciato e può tornare dalla sua famiglia, è fonte di grande speranza. Speranza per il futuro suo e del suo paese - ha dichiarato Mahimbo Mdoe, Rappresentate Unicef in Sud Sudan - noi speriamo che accadano molti altri eventi come questo, fino a quando non ci saranno più bambini tra le fila di gruppi armati".

Durante la cerimonia di rilascio, i bambini sono stati formalmente disarmati e hanno ricevuto abiti civili. Saranno effettuate visite mediche e i bambini riceveranno assistenza e supporto psicosociale come previsto dal programma di reinserimento implementato dall`Unicef e dai suoi partner. (Segue)